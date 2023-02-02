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2 часа назад

Нутриционист Эмма Беккет: в реальности кофе не бодрит

Вести Подмосковья

После употребления кофе в первое время действительно ощущается прилив бодрости, однако это обманное чувство. После определенного времени ощущается обратный эффект, начинает клонить в сон. Таково мнение американских ученых. Его транслирует издание Pravda.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Нутриционист: в реальности кофе не бодрит
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Кофеин предотвращает сонливость, временно блокируя воздействие химического вещества под названием аденозин», — отметила молекулярный нутриционист из Университета Ньюкасла доктор Эмма Беккет. Вещество является частью системы, которая регулирует цикл сна и бодрствования.

Однако существует загвоздка. Хотя кофеин и вызывает ощущение бодрости, оно вовсе не связано с появлением какой-то новой энергии. И когда кофеин отпускает рецепторы, то заблокированный на время аденозин вновь нас атакует, и чувство сонливости возвращается.

По мнению эксперта, желание отоспаться после кофе нормально, так как в определенный период его действия мы на самом деле не формируем энергию и организму действительно необходимо восполнить потраченные ресурсы.

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