Нутриционист: в реальности кофе не бодрит

После употребления кофе в первое время действительно ощущается прилив бодрости, однако это обманное чувство. После определенного времени ощущается обратный эффект, начинает клонить в сон. Таково мнение американских ученых. Его транслирует издание Pravda.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

«Кофеин предотвращает сонливость, временно блокируя воздействие химического вещества под названием аденозин», — отметила молекулярный нутриционист из Университета Ньюкасла доктор Эмма Беккет. Вещество является частью системы, которая регулирует цикл сна и бодрствования.

Однако существует загвоздка. Хотя кофеин и вызывает ощущение бодрости, оно вовсе не связано с появлением какой-то новой энергии. И когда кофеин отпускает рецепторы, то заблокированный на время аденозин вновь нас атакует, и чувство сонливости возвращается.