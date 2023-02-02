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3 часа назад

Диетолог назвала нормальную скорость снижения веса при намеренном похудении

Парламентская газета

Норма физиологичного снижения веса составляет один килограмм в неделю и менее. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова в интервью радио Sputnik.

Диетолог назвала нормальную скорость снижения веса при намеренном похудении
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По ее словам, похудение более чем на килограмм за неделю — стресс для организма. Резкое уменьшение массы тела может спровоцировать развитие опасных заболеваний. Например, привести к проблемам со свертываемостью крови, как следствие, к образованию тромбов и фатальным последствиям.

«Поэтому все должно быть подконтрольно. Нельзя «садиться» на яблоки и минералку, чтобы за два месяца скинуть 50-60 килограммов. Это не физиологично», — подчеркнула Казачкова.

Другой специалист, фитнес-тренер Виктор Крутских, ранее предупредил, что при экстренных попытках сбросить вес, организм человека страдает не только с психологической точки зрения, также страдают внутренние органы и мышечные ткани

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