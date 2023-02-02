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42 минуты назад

Эндокринолог призвала отменить «красные дни календаря»

Мослента

Важность соблюдения принципов ЗОЖ во все дни без исключения объяснила в своем Telegram-канале известный врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Она призвала отменить «красные дни календаря» и перестать допускать послабления в выходные и праздники.

Эндокринолог призвала отменить «красные дни календаря»
Фото: МослентаМослента

В пример она привела своего пациента, который на протяжении долгого времени принимал необходимые медикаменты, а также ложился вовремя спать, активно двигался и умеренно ел. Пока все рекомендации врача были соблюдены, вес молодого человека стремительно уходил, но как только наступили долгие зимние праздники, пациент позволил себе расслабиться.

«Из всего комплекса он оставил лишь прием медикаментов. Как показал результат биоимпеданса (метод быстрой диагностики состава тела человека для определения количества жира и жидкости в организме, мышечной и костной массы и метаболизма, прим. «Мосленты») — совершенно зря. Вес снизился, но в гораздо меньшем объеме и в основном за счет полезных тканей, то есть мышц, а не жира. У ожирения не бывает "красных дней календаря". Если вы хотите похудеть — образ жизни нужно менять один раз и навсегда, без скидок на праздники и выходные», — объяснила Павлова.

По словам эксперта, только так можно сохранить здоровое, молодое и подтянутое тело.

Здоровье,
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