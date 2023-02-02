Эндокринолог призвала отменить «красные дни календаря»

«Из всего комплекса он оставил лишь прием медикаментов. Как показал результат биоимпеданса (метод быстрой диагностики состава тела человека для определения количества жира и жидкости в организме, мышечной и костной массы и метаболизма, прим. «Мосленты») — совершенно зря. Вес снизился, но в гораздо меньшем объеме и в основном за счет полезных тканей, то есть мышц, а не жира. У ожирения не бывает "красных дней календаря". Если вы хотите похудеть — образ жизни нужно менять один раз и навсегда, без скидок на праздники и выходные», — объяснила Павлова.