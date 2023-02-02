Косметолог перечислила эффективные способы похудения

Специалист заявила, что положительный эффект в коррекции фигуры дают аппаратные методики. В список таких процедур, по ее словам, входят LPG-массаж, эндосфера, кавитация и лазерный липолиз, направленные на уменьшение объемов в талии и бедрах и удаление лишнего жира в процессе похудения.