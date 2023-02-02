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38 минут назад

Российский косметолог перечислила эффективные способы похудения

Lenta.ru

Российский косметолог Мария Гришина перечислила эффективные способы сбросить лишний вес. Ее комментарий приводит Life.

Косметолог перечислила эффективные способы похудения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист заявила, что положительный эффект в коррекции фигуры дают аппаратные методики. В список таких процедур, по ее словам, входят LPG-массаж, эндосфера, кавитация и лазерный липолиз, направленные на уменьшение объемов в талии и бедрах и удаление лишнего жира в процессе похудения.

«Они помогают телу выглядеть моложе и подтянутее, но не стоит забывать, что ни одна аппаратная процедура не заменит физических нагрузок, где задействованы те или иные группы мышц», — предупредила Гришина.

Доктор добавила, что работа над изменениями во внешнем виде должна состоять из правильного питания и занятий спортом.

«Аппаратные услуги должны не заменять спорт, а дополнять его», — пояснила она.

Здоровье,Мария Гришина,
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