Косметолог перечислила эффективные способы похудения

Российский косметолог Мария Гришина перечислила эффективные способы сбросить лишний вес. Ее комментарий приводит Life.
Специалист заявила, что положительный эффект в коррекции фигуры дают аппаратные методики. В список таких процедур, по ее словам, входят LPG-массаж, эндосфера, кавитация и лазерный липолиз, направленные на уменьшение объемов в талии и бедрах и удаление лишнего жира в процессе похудения.
«Они помогают телу выглядеть моложе и подтянутее, но не стоит забывать, что ни одна аппаратная процедура не заменит физических нагрузок, где задействованы те или иные группы мышц», — предупредила Гришина.
Доктор добавила, что работа над изменениями во внешнем виде должна состоять из правильного питания и занятий спортом.
«Аппаратные услуги должны не заменять спорт, а дополнять его», — пояснила она.