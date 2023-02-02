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2 часа назад

Сбросившая 61 килограмм за 13 месяцев писательница раскрыла секрет похудения

Lenta.ru

Писательница из США сбросила 61 килограмм за 13 месяцев и раскрыла секрет своего успеха. Ее историю похудения публикует The Times of India.

Сбросившая 61 кг за 13 месяцев женщина раскрыла секрет похудения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

38-летняя Энди Митчелл боролась с лишним весом большую часть жизни. Она заедала стресс и плохое настроение, и со временем цифра на весах приблизилась к отметке в 121 килограмм. Тогда женщина решила изменить образ жизни и в первую очередь обратилась к психологу, чтобы решить внутренние проблемы и проработать причины переедания.

Митчелл полностью отказалась от газированных напитков, добавила в рацион салаты, сезонные овощи и фрукты, а также заменила обычные перекусы на орехи. Также она считала калории и тщательно следила за сбалансированностью блюд. Женщина начала ходить в зал пять раз в неделю: там она занималась на эллиптическом тренажере и бегала на дорожке.

Тем, кто хочет похудеть, писательница посоветовала начать с употребления цельнозерновых продуктов, фруктов и овощей. Также она предложила отказаться от пустых калорий в пользу питательной и полезной пищи.

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