Пять советов по поддержанию фигуры от эндокринолога

Итак, весы показывают цифры, к которым вы так стремились, и джинсы ослабили свою хватку в талии. Это важная, но всё-таки промежуточная победа. Ведь остаться стройным или стройной — задача ещё более сложная. Тут без помощи профессионалов, как водится, не обойтись. О том, как закрепиться в новой, подходящей вам весовой категории, рассказала эндокринолог Татьяна Беркетова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Прежде всего, стоит иметь ввиду, что ориентироваться на размер порции не всегда уместно. Малокалорийная пища вполне может быть объёмной и наоборот. Тут главное — не перехитрить самого себя.

Но, невзирая на порции, врач рекомендует есть регулярно, равномерно распределяя приёмы пищи в течение дня. При этом правило об отказе от еды после 18:00 всё-таки устарело. У всех сейчас свой режим дня, и для большинства он будет означать, что человек регулярно остаётся без ужина. Желательно только не есть за 2 часа до сна.

Ещё эксперт советует планировать свой рацион с учётом в том числе своего образа жизни и здоровья. Работникам умственного труда лучше налегать на углеводы в первой половине дня, а тем, кто трудится физически, в начале дня требуется белковая пища. Хронические заболевания тоже должны учитываться в питании. Например, при нарушении углеводного обмена завтракать кашей — идея не из лучших.