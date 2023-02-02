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2 часа назад

Похудели — держим вес. Пять советов по поддержанию фигуры от эндокринолога

Секрет Фирмы

Итак, весы показывают цифры, к которым вы так стремились, и джинсы ослабили свою хватку в талии. Это важная, но всё-таки промежуточная победа. Ведь остаться стройным или стройной — задача ещё более сложная. Тут без помощи профессионалов, как водится, не обойтись. О том, как закрепиться в новой, подходящей вам весовой категории, рассказала эндокринолог Татьяна Беркетова.

Пять советов по поддержанию фигуры от эндокринолога
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Прежде всего, стоит иметь ввиду, что ориентироваться на размер порции не всегда уместно. Малокалорийная пища вполне может быть объёмной и наоборот. Тут главное — не перехитрить самого себя.

Но, невзирая на порции, врач рекомендует есть регулярно, равномерно распределяя приёмы пищи в течение дня. При этом правило об отказе от еды после 18:00 всё-таки устарело. У всех сейчас свой режим дня, и для большинства он будет означать, что человек регулярно остаётся без ужина. Желательно только не есть за 2 часа до сна.

Ещё эксперт советует планировать свой рацион с учётом в том числе своего образа жизни и здоровья. Работникам умственного труда лучше налегать на углеводы в первой половине дня, а тем, кто трудится физически, в начале дня требуется белковая пища. Хронические заболевания тоже должны учитываться в питании. Например, при нарушении углеводного обмена завтракать кашей — идея не из лучших.

К другим не менее важным рекомендациям специалиста относятсяотказ от излишне калорийных продуктов вроде колбас, сыров, масла, акцент на сбалансированности питания и налаженный сон, поскольку недосып и возникающее на его фоне нервное истощение многие склонны заедать.

Здоровье,
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