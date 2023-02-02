Преподаватель йоги назвал способ избавиться от головной боли

«Обмотайте голову бинтом, закрыв глаза и уши, выпейте горячего чая, занавесьте шторы, чтобы свет не был источником раздражения, и лягте в шавасану (на спину, расслабив руки и ноги)», – посоветовал эксперт.

Александр Фурашов также добавил, что на протяжении 10 минут необходимо делать длинные вдохи и выдохи. Преподаватель отмечает, что болезнь это не излечит, однако снизить боль поможет. Он подчеркнул, что важно относиться к состоянию бережно и выполнять все действия с осторожностью, чтобы не навредить себе. Также, по его словам, важно обратиться к хорошему специалисту за помощью, чтобы вылечить причину боли, передает «Газета.ру».