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58 минут назад

Реально рабочие методы профилактики цистита, которые облегчат вам жизнь

Диана Товсепова

Почти все женщины хоть раз в жизни страдали от симптомов или осложнений цистита. При этом у многих диагноз перешел в хроническую стадию. "Рамблер" расскажет, как обезопасить свой организм от неприятной инфекции.

Реально рабочие методы профилактики цистита от гинекологов
Фото: Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Pix4freeNick Youngson CC BY-SA 3.0 Pix4free

Цистит — это инфекция мочевыводящих путей, поражающая мочевой пузырь.

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Симптомы цистита включают:

  • боль, жжение или покалывание при мочеиспускании
  • потребность в частом мочеиспускании
  • моча темная, мутная или с сильным запахом
  • боль внизу живота

Почему возникает цистит и как быстро от него избавится

По данным специалистов, есть несколько способов, которые можно использовать для предотвращения цистита и других инфекций мочевыводящих путей:

  • Соблюдение личной гигиены и поддержание чистоты в области половых органов. Женщинам следует не забывать подтираться спереди назад, чтобы снизить риск заражения мочевыводящих путей бактериями из заднего прохода и прямой кишки.
  • Увеличение потребления жидкости для увеличения частоты мочеиспускания и вымывания бактерий из мочевого пузыря.
  • Воздержание от мочеиспускания, несмотря на желание сделать это, увеличивает риск цистита и инфекций мочевыводящих путей, поскольку это дает бактериям время для размножения.
  • Воздействие на область гениталий химических веществ, таких как мыло, пена для ванн и тальк, может повысить риск цистита.
  • Лучше всего опорожнять мочевой пузырь после полового акта. Это помогает вымыть бактерии и снижает риск цистита.
  • Нижнее белье должно быть свободным и из хлопка. Следует избегать тесного нейлонового белья. Точно так же лучше избегать узких джинсов и брюк.
  • Некоторые продукты, такие как кофе и острая пища, могут усугубить цистит, и восприимчивым людям следует избегать их в максимально возможной степени.
  • Доказано, что употребление клюквенного сока помогает предотвратить инфекции мочевыводящих путей. Это предотвращает прикрепление бактерий к стенкам мочевого пузыря и снижает риск инфекции. Доступны таблетки из экстракта клюквы, которые выполняют те же функции, что и сок.

Кроме того, у людей с рецидивирующим циститом слизистую оболочку мочевого пузыря можно прижечь с помощью цистоскопа, чтобы обеспечить долгосрочное облегчение.

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