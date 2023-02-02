Реально рабочие методы профилактики цистита от гинекологов

Почти все женщины хоть раз в жизни страдали от симптомов или осложнений цистита. При этом у многих диагноз перешел в хроническую стадию. "Рамблер" расскажет, как обезопасить свой организм от неприятной инфекции.

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Цистит — это инфекция мочевыводящих путей, поражающая мочевой пузырь.

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Симптомы цистита включают:

боль, жжение или покалывание при мочеиспускании

потребность в частом мочеиспускании

моча темная, мутная или с сильным запахом

боль внизу живота

По данным специалистов, есть несколько способов, которые можно использовать для предотвращения цистита и других инфекций мочевыводящих путей:

Соблюдение личной гигиены и поддержание чистоты в области половых органов. Женщинам следует не забывать подтираться спереди назад, чтобы снизить риск заражения мочевыводящих путей бактериями из заднего прохода и прямой кишки.

Увеличение потребления жидкости для увеличения частоты мочеиспускания и вымывания бактерий из мочевого пузыря.

Воздержание от мочеиспускания, несмотря на желание сделать это, увеличивает риск цистита и инфекций мочевыводящих путей, поскольку это дает бактериям время для размножения.

Воздействие на область гениталий химических веществ, таких как мыло, пена для ванн и тальк, может повысить риск цистита.

Лучше всего опорожнять мочевой пузырь после полового акта. Это помогает вымыть бактерии и снижает риск цистита.

Нижнее белье должно быть свободным и из хлопка. Следует избегать тесного нейлонового белья. Точно так же лучше избегать узких джинсов и брюк.

Некоторые продукты, такие как кофе и острая пища, могут усугубить цистит, и восприимчивым людям следует избегать их в максимально возможной степени.

Доказано, что употребление клюквенного сока помогает предотвратить инфекции мочевыводящих путей. Это предотвращает прикрепление бактерий к стенкам мочевого пузыря и снижает риск инфекции. Доступны таблетки из экстракта клюквы, которые выполняют те же функции, что и сок.