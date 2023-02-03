Женщина похудела на 65 килограммов за год и поделилась секретом

Американской писательнице Энди Митчелл всего 38 лет, и большую часть своей жизни она боролась с лишним весом. Будучи студенткой колледжа, она боялась встать на весы, а с возрастом ситуация только ухудшилась.

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Низкая самооценка вызывала постоянную тревожность, бороться с которой помогала только еда. Вскоре Энди увидела на весах ужасающую цифру — 121 килограмм.

Попытки похудеть заканчивались срывами, и женщина поняла: самой ей не справиться. Энди немедля записалась к психологу, с которым начала прорабатывать причины переедания.

«Я записывала свои переживания в дневник, когда чувствовала, что погружаюсь в мысли, которые возникали у меня до терапии. Это был медленный процесс, тем не менее я начала осознавать, по каким причинам всю жизнь воюю со своим весом», — пишет она в личном блоге.

Результат не заставил себя ждать: спустя несколько месяцев после начала занятий с психологом Энди смогла наладить режим тренировок и питания.