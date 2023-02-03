Как похудеть с помощью уборки в доме

Фитнес-тренер Руслан Акимов отметил, что достичь стройности фигуры можно с помощью уборки квартиры, так как это тоже является физической активностью.

Как рассказал россиянам специалист, можно избавиться от лишних килограммов, если заняться наведением чистоты в доме. По словам тренера, физическая активность в спортзале является более эффективной, однако уборка может стать альтернативой, так как во время нее человек тоже сжигает калории. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".