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2 минуты назад

Врач предупредила о прибавлении веса после похудения по методу Маска

Lenta.ru

Вес может стремительно возвращаться после попыток похудеть по методу телезвезды Ким Кардашьян и предпринимателя Илона Маска. Об этом американский врач Карла Робинсон предупредила в беседе с NPR.

Врач предупредила об опасности после похудения по методу Маска
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Робинсон, к ней не раз обращались пациенты, использовавшие для похудения препараты, которые обычно назначают людям с диабетом II типа для понижения уровня сахара в крови. После прекращения инъекций они столкнулись с негативными последствиями такого решения.

«Очень много пациентов, к которым вернулся сброшенный вес, и прибавление килограммов могло быть катастрофическим», — призналась она.

Одна из пациенток Робинсон, Йоланда Гамильтон из штата Иллинойс, страдала от ожирения, повышенного давления и высокого уровня сахара в крови. При помощи инъекций препарата Wegovy ее аппетит удалось снизить. Она перестала злоупотреблять сладостями, уменьшила порции еды, и ее вес сократился на 27 килограммов.

Однако всего за несколько месяцев после прекращения инъекций Гамильтон вновь прибавила девять килограммов.

«Я очень расстроена тем, что вес вернулся так быстро. Я очень хочу сладкого и чувствую упадок сил. Если наберу вес снова, понадобится принимать больше лекарств», — рассказала Гамильтон, у которой препарат поддерживал и стабильное кровяное давление.

Здоровье,Ким Кардашьян,
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