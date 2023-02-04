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1 час назад

Тренер назвал способы похудеть с помощью одной зарядки

Lenta.ruиещё 1

Тренер по боксу Федор Колтун назвал способы похудеть с помощью одной зарядки. Его слова приводит «Чемпионат».

Тренер назвал способы похудеть с помощью одной зарядки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Колтун рассказал, что тренировку лучше всего начинать с прыжков или бега на месте. Затем лежа нужно выполнить упражнения на растяжку спины. Далее переключиться на приседания, отжимания и выпады. Закончить зарядку тренер посоветовал подтягиванием колен к груди в планке и самое планкой.

Отмечается, что подобную зарядку лучше всего делать на голодный желудок. Так, она поможет более эффективно похудеть.

Здоровье,
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