Эксперт поделился способом избежать переедания на ночь

Эксперт по диетическому питанию Артем Верис рассказал россиянам, как избежать вечернего переедания.

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Чтобы не чувствовать вечером сильного голода, Верис посоветовал завтракать, обедать и ужинать каждый день в одно и то же время. Он также добавил, что хаотичные приемы пищи могут стать причиной набора веса, плохого сна и усталости.

Завтракать важно в течение первого часа после пробуждения, а промежуток времени между завтраком и ужином не должен длиться более 10 часов.

– Дело в том, что во сне пищеварение замедляется, что приводит к отсутствию чувства голода утром и пропущенному завтраку. Так, круг замыкается, утром происходит недоедание, которое компенсируется слишком сытным ужином, – поясняет специалист.

Для насыщения организма также важен и рацион. Пища должна содержать белки и клетчатку – они позволяют дольше чувствовать сытость. Продукты с высоким содержанием углеводов лучше употреблять в первой половине дня, в период наибольшей активности. Перекусы же должны быть легкими, полезными и не содержать большого количества сахара.