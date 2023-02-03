Эксперт поделился способом избежать переедания на ночь

Эксперт по диетическому питанию Артем Верис рассказал россиянам, как избежать вечернего переедания.
Чтобы не чувствовать вечером сильного голода, Верис посоветовал завтракать, обедать и ужинать каждый день в одно и то же время. Он также добавил, что хаотичные приемы пищи могут стать причиной набора веса, плохого сна и усталости.
Завтракать важно в течение первого часа после пробуждения, а промежуток времени между завтраком и ужином не должен длиться более 10 часов.
– Дело в том, что во сне пищеварение замедляется, что приводит к отсутствию чувства голода утром и пропущенному завтраку. Так, круг замыкается, утром происходит недоедание, которое компенсируется слишком сытным ужином, – поясняет специалист.
Для насыщения организма также важен и рацион. Пища должна содержать белки и клетчатку – они позволяют дольше чувствовать сытость. Продукты с высоким содержанием углеводов лучше употреблять в первой половине дня, в период наибольшей активности. Перекусы же должны быть легкими, полезными и не содержать большого количества сахара.
Негативные эмоции и недосыпы также могут стать причиной переедания, делится Верис. Он рекомендует восстановить режим сна и отдыха. Плохое настроение эксперт советует не заедать, успокаивать и радовать себя стоит йогой, прогулками и другими приятными делами, пишет "Газета.ru".