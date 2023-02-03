Тренер назвал лучшие упражнения для утренней зарядки

Перед началом тренировки Пахомов рекомендовал сделать небольшую разминку, включающую ходьбу по комнате или на месте, повороты головы, наклоны корпуса и вращения плечами. Далее специалист посоветовал делать десятиминутный комплекс из пяти упражнений с повторами по 10-12 раз для активизации организма.

Тренер предложил делать подъемы на носки, приседания, скручивания и планку. Кроме того, следует выполнять упражнение «кошка», для которого нужно встать на четвереньки, прямые руки расположить на ширине плеч, а ноги согнуть в коленях под прямым углом.