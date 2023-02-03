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2 часа назад

Тренер назвал лучшие упражнения для утренней зарядки

Lenta.ru

Фитнес-тренер Станислав Пахомов назвал лучшие упражнения для утренней зарядки. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Тренер назвал лучшие упражнения для утренней зарядки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Перед началом тренировки Пахомов рекомендовал сделать небольшую разминку, включающую ходьбу по комнате или на месте, повороты головы, наклоны корпуса и вращения плечами. Далее специалист посоветовал делать десятиминутный комплекс из пяти упражнений с повторами по 10-12 раз для активизации организма.

Тренер предложил делать подъемы на носки, приседания, скручивания и планку. Кроме того, следует выполнять упражнение «кошка», для которого нужно встать на четвереньки, прямые руки расположить на ширине плеч, а ноги согнуть в коленях под прямым углом.

«Сделайте вдох и максимально прогнитесь в спине и пояснице, опустите живот как можно ближе к полу. Задержитесь в данном положении на пять-десять секунд. На выдохе округлите позвоночник и поясницу, почувствуйте, как лопатки расходятся в стороны», — объяснил Пахомов.

Здоровье,
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