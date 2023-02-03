Россиянам назвали способы избавиться от привычки переедать

Борьба с тревогой, злостью и стрессом поможет избавиться от привычки переедать. Нутрициолог Елена Свиридова в беседе с «Известиями» назвала россиянам способы есть в меру.

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Свиридова отметила, что люди едят по двум причинам — из-за голода и стресса. По ее словам, зачастую те, кто много переживает и нервничает, не могут самостоятельно справиться с негативными эмоциями, и на помощь им приходит еда, успокаивающая и доставляющая удовольствие. Такие люди склонны к эмоциональному перееданию, и остановить этот процесс только лишь силой воли сложно.

Психологическое переедание часто вызывает чувство вины. После очередного обжорства человек начинает ненавидеть себя, за срыв. И эти негативные эмоции вновь заедает.

Нутрициолог пояснила, что эмоциональный голод можно отличить от естественного, ответив себе на вопрос: принесет ли чувство насыщения и удовлетворения яблоко, каша или другая полезная еда. Отрицательный ответ сигнализирует об эмоциональном переедании. По ее словам, признаками настоящего голода являются урчание желудка и чувство пустоты в нем.

Для победы над эмоциональным обжорством нужно избавиться от вызывающих его причин.

«Это могут быть злоба, досада раздражение, недовольство, волнение. Важно научиться осознавать и выражать эмоции, а не заедать их», — говорит Свиридова.