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1 час назад

Малышева назвала самый недооцененный у россиян продукт

Lenta.ru

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева, а также иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали чечевицу самым недооцененным у россиян продуктом. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Малышева назвала самый недооцененный у россиян продукт
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты рассказали, что самой популярной категорией в потребительской корзине россиян являются молочные продукты, а хлеб и бобовые занимают следующее место по объему потребления. Однако, как подчеркнули врачи, как правило, россияне предпочитают употреблять макароны и хлеб, являющиеся простыми углеводами, и не отдают должное внимание бобовым, которые содержат грубые волокна.

«Из всех бобовых я советую употреблять именно чечевицу — продукт номер один по грубому волокну», — заявила Малышева.

По словам медиков, чечевица набухает в желудке и впитывает все шлаки, не дает всасываться холестерину и помогает выводить все лишнее из организма.

«В чечевице три суточные нормы грубого волокна в 100 граммах. А нам нужно всего 33 грамма, чтобы покрыть суточную норму», — отметили врачи и добавили, что чечевицу незаслуженно редко употребляют в России.

Здоровье,Андрей Продеус,Елена Малышева,Первый канал,
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