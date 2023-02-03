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2 часа назад

Врачи назвали цвета посуды, которые помогут похудеть

Клопс.Ru

Повлиять на аппетит может не только чувство голода. Огромное значение имеет цвет тарелок, в которые вы накладываете еду. Об этом рассказали врачи в Telegram-канале «ГБУЗ Центр общественного здоровья и медицинской профилактики КО».

Врачи назвали цвета посуды, которые помогут похудеть
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Многие исследования доказывают, что цвет может сильно влиять на психосоматическое состояние человека. <...> Конечно же, этим знанием вооружились диетологи: если при помощи различных цветов можно регулировать аппетит человека, значит, можно контролировать и его вес», — говорится в публикации.

Чёрный, болотный и тёмно-синий цвет тарелок, согласно мнению диетологов, уменьшает привлекательность еды, а значит, вы съедите меньше. Этот вариант идеально подходит для похудения.

Жёлтую посуду советуют использовать для супа — ваш аппетит повысится, но этот цвет поможет быстро насытиться.

Для всех блюд при нормальном питании подойдут голубые и салатовые тарелки — они нейтральны, на аппетит не влияют никак.

Если есть регулярно из красной посуды, то это может привести к неконтролируемому перееданию — этот цвет возбуждает нервную систему.

Фисташковый, розовый и оранжевый цвет тарелок стимулирует выделение желудочного сока. Однако не спешите избавляться от них — вы можете использовать эту посуду, если ваш ребёнок плохо или мало ест.

Фрукты старайтесь класть на белые тарелки — так вы создадите контраст и повысите желание съесть полезную еду.

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