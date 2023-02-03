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2 часа назад

От стресса менопауза может наступить на 15 лет раньше: гинеколог рассказала, что приближает климакс

Средний возраст наступления климакса в России — 49-50 лет, но неблагоприятные факторы могут приблизить менопаузу. О причинах этого рассказала «Клопс» калининградский гинеколог-эндокринолог Евгения Леонова.

Гинеколог рассказала, что приближает климакс
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Репродуктивная система очень капризная, когда что-то идёт не так, она сразу выключается. Женщина может забеременеть, когда всё хорошо со здоровьем и гладко в жизни. Чем больше навалится на женщину, тем быстрее репродуктивность отключится», — рассказывает гинеколог.

Ускорить наступление менопаузы могут онкология, стресс, неблагоприятная экологическая обстановка, климат, курение и неправильное питание.

«Если женщина постоянно в стрессе, её репродуктивный возраст сократится, тут даже генетика может не сыграть. С прошлого столетия норма сократилась на 5 лет. Когда я училась в университете, средний возраст наступления климактерия был 55 лет, сейчас — норма в 50. У нас такая нервная жизнь, что репродуктивный период сократился. Нередко на приём приходят молодые женщины, у которых уже менопауза. У меня на практике было и такое, что в 25 девушки приходили, у которых и по симптомам, и по анализам климакс. Это патология», — говорит собеседница «Клопс».

Предполагать, когда наступит менопауза, можно, основываясь на опыте старших родственниц — у женщин из одной семьи климакс начинается примерно в одно время. Бывают ситуации, когда месячные ещё можно вернуть, но если дело в генетике — исправить положение нельзя.

«У женщины в среднем есть 400—500 яйцеклеток, в течение жизни они тратятся. Некоторые яйцеклетки умирают, так и не вступив в фазу овуляции. Бывает, что у девочки от рождения мало яйцеклеток. Так случается, что и менопауза наступает раньше», — объяснила врач.

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