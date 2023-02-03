Гинеколог рассказала, что приближает климакс

«Если женщина постоянно в стрессе, её репродуктивный возраст сократится, тут даже генетика может не сыграть. С прошлого столетия норма сократилась на 5 лет. Когда я училась в университете, средний возраст наступления климактерия был 55 лет, сейчас — норма в 50. У нас такая нервная жизнь, что репродуктивный период сократился. Нередко на приём приходят молодые женщины, у которых уже менопауза. У меня на практике было и такое, что в 25 девушки приходили, у которых и по симптомам, и по анализам климакс. Это патология», — говорит собеседница «Клопс».