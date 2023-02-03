Стоматолог рассказала о противопоказаниях к отбеливанию зубов

У процедуры осветления зубов есть противопоказания, заявила стоматолог-гигиенист «Европейского медицинского центра» Виктория Ярмак.

«Среди противопоказаний — множественный кариес, из-за которого будет очень сильный болевой эффект, поскольку структура эмали повреждена», — цитирует Ярмак «Газета.Ru» .

Также не рекомендуется отбеливать зубы при беременности, так как эмаль может среагировать неожиданно из-за непредсказуемого гормонального фона.