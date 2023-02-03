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27 минут назад

Стоматолог Ярмак рассказала о противопоказаниях к отбеливанию зубов

RT на русском

У процедуры осветления зубов есть противопоказания, заявила стоматолог-гигиенист «Европейского медицинского центра» Виктория Ярмак.

Стоматолог рассказала о противопоказаниях к отбеливанию зубов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Среди противопоказаний — множественный кариес, из-за которого будет очень сильный болевой эффект, поскольку структура эмали повреждена», — цитирует Ярмак «Газета.Ru».

Также не рекомендуется отбеливать зубы при беременности, так как эмаль может среагировать неожиданно из-за непредсказуемого гормонального фона.

Специалист предупредила, что в острой фазе болезни из-за ослабления иммунитета также нежелательно делать отбеливание зубов.

Здоровье,
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