Сомнолог рассказал, как избавиться от проблем со сном после 50 лет

Выработка мелатонина снижается с возрастом, а женские гормоны меняются во время менопаузы, вызывая трудности со сном. Специалист по сну Крис Винтер рассказал, какие привычки стоит завести после 50 лет для предотвращения бессонницы.

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По словам эксперта, важно соблюдать режим сна, просыпаясь и ложась спать в одно и то же время каждый день, чтобы улучшить глубокий сон и повысить выработку гормона роста, сохраняющего молодость. Также следует избегать дневного сна, передает «Вечерняя Москва».

Перед сном следует заниматься чем-то приятным, чтобы разгрузить мозг от напряжения и негатива. Можно заняться йогой, принять ванну или душ, почитать книгу или послушать спокойную музыку. Не следует прибегать к снотворному и алкоголю перед сном, а день следует начинать с зарядки. Медитации в постели также могут улучшить качество сна.