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23 минуты назад

Сомнолог рассказал, как избавиться от проблем со сном после 50 лет

РИА "ФедералПресс"

Выработка мелатонина снижается с возрастом, а женские гормоны меняются во время менопаузы, вызывая трудности со сном. Специалист по сну Крис Винтер рассказал, какие привычки стоит завести после 50 лет для предотвращения бессонницы.

Сомнолог рассказал, как избавиться от проблем со сном после 50 лет
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

По словам эксперта, важно соблюдать режим сна, просыпаясь и ложась спать в одно и то же время каждый день, чтобы улучшить глубокий сон и повысить выработку гормона роста, сохраняющего молодость. Также следует избегать дневного сна, передает «Вечерняя Москва».

Перед сном следует заниматься чем-то приятным, чтобы разгрузить мозг от напряжения и негатива. Можно заняться йогой, принять ванну или душ, почитать книгу или послушать спокойную музыку. Не следует прибегать к снотворному и алкоголю перед сном, а день следует начинать с зарядки. Медитации в постели также могут улучшить качество сна.

По словам Винтер, если научиться получать удовольствие от пребывания в постели, многие проблемы со сном разрешатся Ранее «ФедералПресс» писал, почему человека может постоянно клонить в сон.

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