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56 минут назад

Вы никогда не похудеете, если будете делать эти 5 вещей

Ferra.ru

Специалист назвала 5 привычек, которые мешают людям в похудении.

Вы никогда не похудеете, если будете делать эти 5 вещей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Для этого портал Eat This, Not that! проконсультировался с Викторией Бреди, личным тренером на Fyt — популярном американском сервисе для персональных тренировок.

Бездумные приемы пищи и перекусы

Бреди отмечает, что при похудении важно следить за количеством потребляемых калорий. В противном случае приёмы пищи могут заканчиваться перееданием, а это застопорит прогресс в сбросе веса.

Пропускать приемы пищи

Важно соблюдать режим питания. Пропуск приёмов пищи может перевести организм в «режим выживания», тогда он будет цепляться за потребляемые калории, чтобы сохранить энергию. Кроме этого, сильный голод может заставить человека выбрать неподходящую для похудения пищу, например, перекусить фастфудом.

Пить свои калории

Тренер рассказала, что многие люди не понимают, как много калорий содержат некоторые напитки. Во фруктовом соке может быть много сахара, а алкоголь замедляет метаболизм. Всё это вредит похудению.

Недостаточно отдыхать

Похудение это не только изнурительные упражнения, но и правильный отдых. После тренировок важно дать телу восстановиться, также следует следить за качеством сна. Бреди отмечает, что недостаточный отдых после занятий может привести к нарушению гормонального баланса, а также к повышенному аппетиту — при недосыпании организм требует углеводов и калорийной пищи.

Отдавать предпочтение упражнениям, а не питанию

Бреди призывает соблюдать здоровый баланс между физическими упражнениями и питанием, так как тренировки не смогут «превзойти плохую диету». Тренер рассказывает о правиле 80/20: 80% потери веса связаны с питанием, а остальные 20% — с тренировками.

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