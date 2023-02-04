В программе Мясникова описали лучшую позу для сна

«Так называемая поза эмбриона — когда колени согнуты, руки под головой. Эта позиция, с одной стороны, обеспечит нормальную экскурсию брюшной стенки, и, соответственно, нормальное полноценное дыхание. С другой стороны, в этой позиции человек не храпит практически, потому что у него не западает верхнее небо», — объяснил эксперт.