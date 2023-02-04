Акушер-гинеколог рассказал, как правильно готовиться к беременности

Вопросы планирования беременности с течением времени не теряют своей актуальности, но далеко не все ответственно подходят к этому важному моменту. О том, как подготовиться к столь серьезному шагу, «Вечерней Москве» рассказал врач — акушер-гинеколог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Семен Петухов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— К сожалению, достаточно большой процент беременности, особенно на маленьких сроках, заканчивается неблагоприятно, — пояснил врач.

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Хорошая новость в том, что в основном это связано с факторами, на которые можно повлиять.

Предгравидарная подготовка

В первую очередь предгравидарная подготовка включает в себя отказ от вредных привычек. И касается это как женщины, так и ее партнера, предупредил Петухов.

Необходимо полностью исключить курение и употребление алкоголя. При этом важно помнить, что безопасных видов алкоголя во время беременности не существует вообще, напомнил врач.

Кроме того, перед планированием беременности нужно проверить, все ли прививки у женщины сделаны и действительны, ко всем ли управляемым инфекциям существует антитела.

— Во время беременности женщина умудряется встретиться с такими, казалось бы, банальными инфекциями, с которыми в обычной жизни она могла бы и не пересечься, — объяснил Петухов. — Не стоит забывать и о том, что беременность — это состояние сниженного иммунитета, когда любые инфекционные заболевания протекают намного тяжелее.

В частности, врач порекомендовал проверить антитела к кори и краснухе, так как это крайне опасные заболевания, которые могут привести к летальному исходу.

— Не следует также забывать о ковиде, потому что, по последним данным, заболевание коронавирусом во время беременности увеличивает риск неблагоприятного исхода более чем в семь раз, причем как для женщины, так и для плода, — подчеркнул специалист.

Другие обследования

При планировании беременности следует также посетить стоматолога, терапевта и отоларинголога, чтобы санировать очаги хронической инфекции, потому что они тоже могут крайне неблагоприятно влиять на процесс вынашивания ребенка, добавил доктор.

— Также беременная и ее супруг должны обязательно знать свою группу крови и резус, поскольку возможно возникновение резус-конфликта, — пояснил Семен Петухов.

Рекомендуется сдать и посмотреть анализы на антитела к так называемым парентеральным инфекциям, к которым относится гепатит С, ВИЧ и сифилис, а еще — провести обследование щитовидной железы.

Акушер-гинеколог порекомендовал также проверить уровень железа и гемоглобина.

— Если наблюдается низкий уровень железа, то организм находится в состоянии хронической гипоксии, и само наступление беременности при этом происходит намного сложнее. — пояснил Семен Петухов. — И развитие беременности в состоянии хронической гипоксии также проходит с большими осложнениями и с большим количеством неблагоприятных эффектов.

Питание при подготовке к беременности

Не стоит забывать о том, что беременность — это физиологическое состояние женщины, а не болезнь, поэтому, по словам собеседника «ВМ», жестких ограничений не существует. Однако следует избегать аллергических реакций и отравлений.

— Беременность — это не время для экспериментов. Если вы не пробовали какие-то продукты, то лучше отложить дегустацию до другого времени. — порекомендовал Петухов.

Во время беременности необходимо обязательное поступление в организм белков, желательно животного происхождения. Это могут быть мясо, рыба, творог, яйца или сыр. Обязательно нужно употреблять в пищу овощи и фрукты, поскольку они содержат все необходимые витамины.