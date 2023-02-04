Гинеколог предупредила о шансе получить климакс на 15 лет раньше

Постоянный стресс, неважная экология, курение, не всегда правильное питание — все эти причины могут привести не только к нервным расстройствам и прочим заболеваниям, но и ускорить наступление менопаузы у женщин.

«Когда я училась в университете, средний возраст наступления климактерия был 55 лет, сейчас — норма в 50. У нас такая нервная жизнь, что репродуктивный период сократился», — рассказала эндокринолог.

Как пояснила специалист, к которой нередко приходят на приём совсем молодые пациентки с менопаузой, если женщина всё время в стрессе, её репродуктивный возраст сократится — не поможет даже генетика. На опыт старших родственниц, кстати, рекомендуют ориентироваться, оценивая перспективы этого вопроса, ведь у женщин из одной семьи климакс обычно наступает примерно в одно время. Ранее россиянкам рассказали о связи храпа и менопаузы, а также о метаболическом синдроме, наступление которого повышает риски сахарного диабета в пять раз.