Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-9° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

Жизнь нервная. Гинеколог предупредила россиянок о шансе получить климакс на 15 лет раньше

Секрет Фирмы

Постоянный стресс, неважная экология, курение, не всегда правильное питание — все эти причины могут привести не только к нервным расстройствам и прочим заболеваниям, но и ускорить наступление менопаузы у женщин.

Гинеколог предупредила о шансе получить климакс на 15 лет раньше
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Чем больше навалится на женщину, тем быстрее репродуктивность отключится», — объяснила гинеколог-эндокринолог Евгения Леонова.

По словам врача, средний возраст наступления климакса в России сейчас — 49–50 лет, но неблагоприятные факторы могут ускорить наступление менопаузы.

«Когда я училась в университете, средний возраст наступления климактерия был 55 лет, сейчас — норма в 50. У нас такая нервная жизнь, что репродуктивный период сократился», — рассказала эндокринолог.

Как пояснила специалист, к которой нередко приходят на приём совсем молодые пациентки с менопаузой, если женщина всё время в стрессе, её репродуктивный возраст сократится — не поможет даже генетика. На опыт старших родственниц, кстати, рекомендуют ориентироваться, оценивая перспективы этого вопроса, ведь у женщин из одной семьи климакс обычно наступает примерно в одно время. Ранее россиянкам рассказали о связи храпа и менопаузы, а также о метаболическом синдроме, наступление которого повышает риски сахарного диабета в пять раз.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители