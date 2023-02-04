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3 часа назад

Россиянам рассказали, как восстановить силы к весне

Секрет Фирмы

К концу зимы запасы сил подходят к концу — хочется скорее тепла, солнца и весны. Поэтому в феврале люди всё чаще испытывают усталость, раздражительность или просто-напросто болеют. И вот тут определённо нужна такая-то подзарядка. Какие продукты помогут восстановить и поддержать иммунитет, рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова.

Россиянам рассказали, как восстановить силы к весне
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам специалиста, в первую очередь в рацион нужно добавить гречку. Многим крупа, может быть, и приелась, но в ней много пользы — железо, йод, медь, фосфор, витамины группы Е, В и РР, и это ещё не весь список. После неё и энергии подбавится, и чувство сытости долго не покинет.

Также в феврале стоит обратить внимание на гранат или гранатовый сок. Не зря же в народе его называют «лекарством от 100 болезней». Он и при головной боли помогает, и при высокой температуре.

В топ-3 вошёл и шиповник. Настой из этих плодов точно поддержит иммунитет. Там и аскорбиновой кислоты много, и каротина. Также ягода помогает при простудах, так как борется с воспалительными процессами.

Ещё на пользу пойдёт квашеная капуста. Она богата магнием, железом, цинком, витамином С и B6. Последний, кстати, пригодится для нервной системы. Плюс капуста — это клетчатка, которая поможет пищеварению и очистит организм.

Пятый полезный продукт — имбирь. Врач отметила, что для профилактики и в период простуд он незаменим. Корень имбиря снимает заложенность носоглотки, даёт отхаркивающий и противовоспалительный эффект. Так что смело добавляйте в чай. Только имейте в виду, что можно его не всем.

И напоследок: важно добавить в рацион орехи или полезные семена. Это могут быть и семена подсолнечника, и грецкий, и бразильский орехи. Например, в семечках подсолнечника и в миндале много витамина Е, а грецкий орех обладает противовоспалительным действие и снижает стресс. Самые полезные для организма семена, «Секрет» перечислил тут .

Здоровье,Ирина Мансурова,
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