Акушер разъяснил, какие обследования надо пройти перед беременностью

Беременность можно назвать одним из самых ответственных периодов в жизни женщины. Ей приходится следить за здоровьем так, как никогда до этого. Увы, уже на малых сроках у многих возникают проблемы из-за плохой подготовки к вынашиванию плода, отметил акушер-гинеколог Семён Петухов. Врач разъяснил, как грамотно подготовить свой организм, какие анализы сдать и какие обследования пройти.
Если женщина планирует беременность, ей для начала нужно покончить с вредными привычками. Придётся полностью перестать пить спиртное и курить, сказал Петухов «Вечерней Москве». И да — никаких безопасных доз алкоголя тут нет.
Далее надо убедиться, что есть все необходимые прививки. По словам врача, во время беременности женщина может подхватить какую-нибудь банальную инфекцию и тяжело заболеть, хотя ранее таких проблем никогда не бывало. Он посоветовал проверить антитела к кори и краснухе, а также помнить о коронавирусе.
Ещё важно перед вынашиванием плода сходить к стоматологу, терапевту и отоларингологу. Это нужно, чтобы прочистить все главные очаги хронической инфекции. Перед походом на обследования обязательно уточните свою группу крови и резус. Это может очень пригодиться.
Переходим к анализам. По словам акушера, нужно проверить антитела к так называемым парентеральным инфекциям. К ним относятся гепатит С, ВИЧ и сифилис. Также следует проверить состояние щитовидной железы.
Ну и не забываем о нормальном питании. Беременность — не время экспериментов с диетами и голоданиями. Важно питаться полноценно. Петухов посоветовал обратить внимание на продукты, богатые фолиевой кислотой. Она есть в листовых овощах, капусте, бананах и в бобовых. Нехватка этого вещества чревата дефектами развития нервной трубки плода и пороками развития ребёнка.