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10 минут назад

Психосоматолог объяснила, реально ли похудеть без изнурительных диет

Слово и Дело

Можно ли похудеть, не изнуряя организм диетами, рассказала врач-психосоматолог Екатерина Тур.

Психосоматолог объяснила, реально ли похудеть без диет
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В погоне за красивой фигурой мужчины и женщины готовы идти на многое. Некоторые истязают себя жесткими диетами, надеясь избавиться от лишних килограммов. Чтобы похудеть, это делать необязательно, отметила врач-психосоматолог Екатерина Тур. Главное понять, что человеку жить с этим телом, поэтому его нужно беречь, не забывая об активности.

«И эта потребность в движении становится осознанной, не в тягость и не для галочки», — отметила собеседница «Спорт-Экспресс».

Специалист посоветовала обратить внимание на медитации. Они помогут ориентироваться именно на физиологическое, а не психическое или эмоциональное чувство голода, объяснила Екатерина Тур.

Здоровье,
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