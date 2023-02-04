Психосоматолог объяснила, реально ли похудеть без диет

Можно ли похудеть, не изнуряя организм диетами, рассказала врач-психосоматолог Екатерина Тур.
В погоне за красивой фигурой мужчины и женщины готовы идти на многое. Некоторые истязают себя жесткими диетами, надеясь избавиться от лишних килограммов. Чтобы похудеть, это делать необязательно, отметила врач-психосоматолог Екатерина Тур. Главное понять, что человеку жить с этим телом, поэтому его нужно беречь, не забывая об активности.
«И эта потребность в движении становится осознанной, не в тягость и не для галочки», — отметила собеседница «Спорт-Экспресс».
Специалист посоветовала обратить внимание на медитации. Они помогут ориентироваться именно на физиологическое, а не психическое или эмоциональное чувство голода, объяснила Екатерина Тур.