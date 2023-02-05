Назван веский довод в пользу грудного вскармливания

Рак молочной железы занимает первое место среди всех онкологических заболеваний по смертности среди женщин. Увы, полностью обезопасить себя от развития опухоли в груди невозможно. Однако есть несколько способов, как снизить вероятность развития рака. Один из них — грудное вскармливание, рассказал онколог Олег Петренко.

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Кормление грудью — это природная функция женского организма. Соответственно, оно снижает вероятность каких-то сбоев. А вот если периода лактации не было, это отрицательный фактор, отметил врач.

Ещё один способ снизить риск рака груди — пить оральные контрацептивы. Однако их нужно правильно подобрать. Тогда они приведут в порядок гормональный фон, выровняют цикл и уменьшат вероятность онкологии.

Самое лучше, что может сделать женщина для профилактики рака груди, — это вести здоровый образ жизни, беречься от стрессов и не забывать регулярно обследоваться, сказал онколог изданию «Клопс».