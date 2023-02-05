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1 час назад

Россиянкам назвали веский довод в пользу грудного вскармливания

Секрет Фирмыиещё 2

Рак молочной железы занимает первое место среди всех онкологических заболеваний по смертности среди женщин. Увы, полностью обезопасить себя от развития опухоли в груди невозможно. Однако есть несколько способов, как снизить вероятность развития рака. Один из них — грудное вскармливание, рассказал онколог Олег Петренко.

Назван веский довод в пользу грудного вскармливания
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Кормление грудью — это природная функция женского организма. Соответственно, оно снижает вероятность каких-то сбоев. А вот если периода лактации не было, это отрицательный фактор, отметил врач.

Ещё один способ снизить риск рака груди — пить оральные контрацептивы. Однако их нужно правильно подобрать. Тогда они приведут в порядок гормональный фон, выровняют цикл и уменьшат вероятность онкологии.

Самое лучше, что может сделать женщина для профилактики рака груди, — это вести здоровый образ жизни, беречься от стрессов и не забывать регулярно обследоваться, сказал онколог изданию «Клопс».

В мире ежегодно регистрируется более 2 млн случаев рака молочной железы. При этом если выявить болезнь на ранней стадии, до появления симптомов, шанс успешно её побороть велик. Онколог рассказал, на что обратить внимание.

Здоровье,Олег Петренко,
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