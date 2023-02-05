Эксперты заявили о неочевидной пользе орехов

Орехи могут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и повысить уровень серотонина.
Как сообщает издание ETNT со ссылкой на исследование, которое было опубликовано в журнале Nutrients, выбор в качестве ежедневного перекуса грецких орехов, миндаля, кешью, фундука, орехов макадамия, пекана и других, в отличие от крендельков и печенья, приводит к снижению веса и удовлетворению аппетита, а также к нормализации артериального давления и частоты сердечных сокращений.
Ученые считают, что причина этого – содержащийся в орехах триптофан, который при попадании в кишечник образует биоактивные метаболиты, помогающие иммунной регуляции организма, связанной с потенциальными заболеваниями сердца.
Кроме того, второе исследование показало, что уровень серотонина в крови увеличился на 60,9% после 12 недель употребления орехов и на 82,2% – к 24-й неделе.