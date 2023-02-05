Терапевт предупредил любителей кофе о риске развития психоза

Хроническое употребление кофе в больших дозах может привести к развитию психоза, заявил врач-терапевт Иван Ромасов.

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В беседе с RT Ромасов обратил внимание, что особенно опасным потребление кофеина будет для людей, у которых диагностированы поведенческие и психические проблемы.

Эксперт также рассказал о влиянии кофе на физические нагрузки. Врач сослался на доклад Международного сообщества спортивного питания, где говорится, что кофе улучшает выносливость, повышает внимание и усиливает аэробные и анаэробные процессы во время тренировки.