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1 час назад

Терапевт Ромасов предупредил любителей кофе о риске развития психоза

Слово и Дело

Хроническое употребление кофе в больших дозах может привести к развитию психоза, заявил врач-терапевт Иван Ромасов.

Терапевт предупредил любителей кофе о риске развития психоза
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В беседе с RT Ромасов обратил внимание, что особенно опасным потребление кофеина будет для людей, у которых диагностированы поведенческие и психические проблемы.

Эксперт также рассказал о влиянии кофе на физические нагрузки. Врач сослался на доклад Международного сообщества спортивного питания, где говорится, что кофе улучшает выносливость, повышает внимание и усиливает аэробные и анаэробные процессы во время тренировки.

Норма потребление кофеина в сутки, по словам терапевта, для взрослых составляет три-четыре чашки. При этом беременным рекомендуется ограничиться двумя-тремя чашками, добавил Ромасов.

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