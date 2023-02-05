6 причин спать голышом

А знаете ли вы, что спать голышом — лучший способ чувствовать себя максимально комфортно в процессе и просыпаться хорошо отдохнувшим? Ниже — шесть аргументов в пользу отказа от ненужной ночной одежды.
По данным исследований, сон голышом повышает скорость метаболизма. Это происходит потому, что без одежды температура тела понижается. Следовательно, организм начинает сжигать калории, чтобы поддерживать температуру, близкую к стандартным 36,6 градуса по Цельсию. Пока энергия расходуются для «отопления», вы медленно, но верно теряете вес прямо во сне! Кроме того, нормальное засыпание приводит к снижению в организме уровня гормона кортизола, который участвует в «создании» жировых складок на животе.
Одежда лишает тело возможности полноценно дышать, особенно если речь идет о синтетическом белье. Обнажение, напротив, обеспечивает проветривание интимных мест, что снижает риск возникновения инфекций, вероятность кожных заболеваний, да и просто уменьшает потоотделение. Не менее важна ночная свобода для мужчин: перегрев негативно сказывается на их репродуктивном здоровье.
В вопросе сохранения молодости выбор одежды для сна имеет неожиданно важное значение: слишком теплая одежда приведет к неспокойному сну, следовательно, под угрозой выработка мелатонина. А он обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, замедляет старение клеток.
Недаром нам неприятно раздеваться перед незнакомым человеком — одежда служит не только физическим «прикрытием», но и психологическим барьером. Если вы каждую ночь делите кровать с партнером, задумайтесь, насколько комфортно вам двоим будет спать без одежды. Не нужно быть психологом, чтобы понимать: сон голышом посодействует сближению (и речь не о сексе!).
Сон — прекрасное средство для борьбы со стрессом. А сон без одежды — тем более. Ощущение свободы благотворно влияет на психику человека и помогает успокоиться. Просто попробуйте сами и почувствуйте разницу!
Любители спать без одежды реже страдают бессонницей — эффект связан с химическими процессами, которые происходят в организме при засыпании. Чем быстрее понижается температура тела, тем быстрее приходит сон. Не последнюю роль в возможности быстро уснуть играет физический и психологический комфорт, который дает отказ от одежды.