6 причин спать голышом

А знаете ли вы, что спать голышом — лучший способ чувствовать себя максимально комфортно в процессе и просыпаться хорошо отдохнувшим? Ниже — шесть аргументов в пользу отказа от ненужной ночной одежды.

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Потеря веса

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По данным исследований, сон голышом повышает скорость метаболизма. Это происходит потому, что без одежды температура тела понижается. Следовательно, организм начинает сжигать калории, чтобы поддерживать температуру, близкую к стандартным 36,6 градуса по Цельсию. Пока энергия расходуются для «отопления», вы медленно, но верно теряете вес прямо во сне! Кроме того, нормальное засыпание приводит к снижению в организме уровня гормона кортизола, который участвует в «создании» жировых складок на животе.

Здоровье интимных зон

Одежда лишает тело возможности полноценно дышать, особенно если речь идет о синтетическом белье. Обнажение, напротив, обеспечивает проветривание интимных мест, что снижает риск возникновения инфекций, вероятность кожных заболеваний, да и просто уменьшает потоотделение. Не менее важна ночная свобода для мужчин: перегрев негативно сказывается на их репродуктивном здоровье.

Противодействие старению

В вопросе сохранения молодости выбор одежды для сна имеет неожиданно важное значение: слишком теплая одежда приведет к неспокойному сну, следовательно, под угрозой выработка мелатонина. А он обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, замедляет старение клеток.

Укрепление доверия

Недаром нам неприятно раздеваться перед незнакомым человеком — одежда служит не только физическим «прикрытием», но и психологическим барьером. Если вы каждую ночь делите кровать с партнером, задумайтесь, насколько комфортно вам двоим будет спать без одежды. Не нужно быть психологом, чтобы понимать: сон голышом посодействует сближению (и речь не о сексе!).

Меньше стресса

Сон — прекрасное средство для борьбы со стрессом. А сон без одежды — тем более. Ощущение свободы благотворно влияет на психику человека и помогает успокоиться. Просто попробуйте сами и почувствуйте разницу!

Крепкий сон