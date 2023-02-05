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1 час назад

3 проблемы со здоровьем, которые появятся у вас из-за употребления солений

Ferra.ru

Благодаря большому количеству соли маринованные продукты могут храниться довольно долго. Но подобная закуска может нанести и вред здоровью.

3 проблемы со здоровьем, которые появятся из-за употребления солений
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В солёных огурцах содержится много нитритов. И при регулярном употреблении таких солений это обязательно скажется на здоровье. Вот к каким последствиям это приведёт.

Ухудшение состояния кровеносных сосудов. Поскольку в соленьях много соли, то много и натрия. В результате у человека может возникнуть дисбаланс калия и натрия, а это приведёт к задержке элементов натрия и воды в организме. Сосуды начнут терять эластичность, может повыситься кровяное давление, ломкость сосудов, риск их разрыва, может замедлиться кровоток. Человек может заработать из-за этого болезни сердца, цереброваскулярные заболевания.

Ухудшение работы почек. После солёного многие начинают пить больше воды. Это и увеличивает нагрузку на почки. У человека в результате могут развиться протеинурия, отёки, воспаление почек или почечная недостаточность. Плохая работа желудка. При длительном употреблении солений повреждается защитный слой слизистой желудка. И это с лёгкостью может перейти в хроническое воспаление. Также повышается вероятность развития таких заболеваний, как гастрит, язвенная болезнь, рак желудка и др.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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