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1 час назад

Японский психиатр призвал не зацикливаться на здоровом образе жизни

РИА "ФедералПресс"

Психиатр Хидэки Вада рассказал, почему нельзя зацикливаться на здоровом образе жизни. Строгое следование правилам, по мнению врача, приводит к плачевным последствиям.

Психиатр призвал не зацикливаться на здоровом образе жизни
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Психиатр считает, что стресс от ведения здорового образа жизни вредит организму гораздо сильнее, чем некоторые привычки. Если прилагать огромные усилия для сохранения здоровья, вызванный этим стресс подорвет его.

Хидэки говорит, что не нужно заставлять себя ходить гулять в пожилом возрасте, если вам это не нравится. Гораздо полезнее будет заняться любимым делом. Также не стоит отказывать себе в алкоголе и мясе на пенсии. Пожилым людям необходимо мясо, так как оно поддерживает в тонусе мышцы, передает «ИноСМИ».

Доктор считает, что нужно найти баланс между здоровым образом жизни и личными предпочтениями, ведь важно сохранять психическое здоровье, беречь себя от стресса.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, как просыпаться каждый день в хорошем настроении.

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