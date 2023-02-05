6 простых способов похудеть, если вы только начали

Если вы действительно хотите сбросить вес, то есть несколько шагов, которые упростят вам задачу. Их назвали эксперты по питанию Лаура Бурак и Мэтт Моррис.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

При похудении будьте готовы к несовершенству. Отбросьте чёрно-белое мышление и сосредоточьтесь на медленном изменении собственных привычек вместо того, чтобы считать каждый день калории.

Видео дня

И вот как вы можете подкорректировать свой распорядок дня.

Начинайте день со стакана воды и пейте воду в течение дня. Благодаря этому вы уменьшите тягу к пище в течение дня, подготовите тело к физической нагрузке, снизите риск употребления сладкого. Также научные исследования показывают, что при увеличении потребления воды может снизиться вес и ускориться обмен веществ.

Думайте позитивно и найдите того, кто будет вас мотивировать. Поддерживать вас может партнёр по фитнесу или по диете. Он очень поможет вам на начальном этапе, а после формирования привычки к оптимистичному мышлению вы сможете справляться и самостоятельно.

Больше двигайтесь каждый день. Важна даже 10-минутная прогулка. И это лучше, чем ничего. Моррис также предлагает установить определённое количество шагов, которое вы будете проходить каждый день. Центры по болезням и профилактике подчёркивают, что если вы пытаетесь похудеть, то физическая активность в этом играет решающую роль. При увеличении количества упражнений будет увеличиваться и количество сжигаемых калорий.

Ешьте каждый день больше белка. Согласно общему правилу, нужно потреблять 1 г белка на массу тела. Это даст возможность ускорить метаболизм, лучше восстанавливаться после тренировок, ощущать большую сытость в течение дня.

Дважды в день употребляйте овощи и фрукты. Согласно CDC, благодаря включению в рацион большего количества овощей, фруктов (вместе с нежирным мясом, бобами, орехами) действительно можно похудеть. Вы можете просто добавлять источники белка в различные блюда.

Больше ешьте днём и меньше - в вечернее время. Помните о том, что вам нужно больше энергии днём, а еда - это и есть энергия. Поэтому после обильного ужина ваше тело будет просто получать энергии больше, чем сможет использовать.