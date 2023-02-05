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2 часа назад

Звуки, которые лечат: что такое мантры и в чем их польза

WomanHit.ru

О чем вы думаете, когда слышите слово «мантра»? Многие вспомнят про распевное повторение звуков «Ом». Но на самом деле, мантрой может считаться любой слово или короткое словосочетание, которое производится на распев и много раз.

Звуки, которые лечат: что такое мантры и в чем их польза
Фото: 0WomanHit.ru - МК0WomanHit.ru - МК

Для чего стоит прибегать к мантрам? Это слово образовано из двух: «очищать» и «ум». Именно для этого были изобретены и до сих пор используются мантры. Они помогают заставить замолчать бесконечную внутреннюю болтовню, погрузиться с спокойное, медитативное состояние, снизить тревожность.

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Считается, что регулярная практика влияет и на психику, и на физическое состояние.
  • Повторение звуков в сочетании с глубоким дыханием помогает восстановить артериальное давление.
  • Считается, что ежедневное десятиминутное повторение мантры укрепляет волосы, делает кожу ровной и сияющей
  • Практика благотворно влияет на ЖКТ: они устраняют излишнее чувство голода, позволяют нормально работать кишечнику, успокаивают желудок и снимают изжогу.

Чтобы воздействие практики было заметным, выполнять ее нужно по всем правилам. Для начала выберите время и место, где вы можете побыть наедине с собой. Пусть вам будет уютно и комфортно. Позаботьтесь обо всех органах чувств, зажгите свечу, благовония или используйте ароматическую лампу с любимыми маслами.

Закройте шторы, выключите телефон и ноутбук, чтобы во время практики вас ничего не отвлекало. Идеально, если на вас будет чистая, удобная одежда из натуральных тканей для приятных тактильных ощущений.

Никогда не читайте мантры в нетрезвом состоянии, это лишь усугубит его, а пользы не принесет.

Выберите для начала одно слово, которое сейчас вам откликается больше других. Можете начинать практику с привычного звука «Ом», он замедлит мысли, а затем также медленно и распевно повторяйте выбранное слово: «Спокойствие», «Любовь», «Гармония», «Счастье».

Соблазн отвлечься довольно велик, но старайтесь мягко возвращать мысли к медитации. Закройте глаза и представляйте то, чего вам хочется в данный момент: отдых, здоровое тело, внутреннюю поддержку.

Если вы начнете уделять практике 10—15 минут ежедневно, то вскоре обнаружите, что стали быстрее засыпать, а в течение дня чувствовать себя активнее и бодрее.

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