Звуки, которые лечат: что такое мантры и в чем их польза

О чем вы думаете, когда слышите слово «мантра»? Многие вспомнят про распевное повторение звуков «Ом». Но на самом деле, мантрой может считаться любой слово или короткое словосочетание, которое производится на распев и много раз.
Для чего стоит прибегать к мантрам? Это слово образовано из двух: «очищать» и «ум». Именно для этого были изобретены и до сих пор используются мантры. Они помогают заставить замолчать бесконечную внутреннюю болтовню, погрузиться с спокойное, медитативное состояние, снизить тревожность.
Чтобы воздействие практики было заметным, выполнять ее нужно по всем правилам. Для начала выберите время и место, где вы можете побыть наедине с собой. Пусть вам будет уютно и комфортно. Позаботьтесь обо всех органах чувств, зажгите свечу, благовония или используйте ароматическую лампу с любимыми маслами.
Закройте шторы, выключите телефон и ноутбук, чтобы во время практики вас ничего не отвлекало. Идеально, если на вас будет чистая, удобная одежда из натуральных тканей для приятных тактильных ощущений.
Никогда не читайте мантры в нетрезвом состоянии, это лишь усугубит его, а пользы не принесет.
Выберите для начала одно слово, которое сейчас вам откликается больше других. Можете начинать практику с привычного звука «Ом», он замедлит мысли, а затем также медленно и распевно повторяйте выбранное слово: «Спокойствие», «Любовь», «Гармония», «Счастье».
Соблазн отвлечься довольно велик, но старайтесь мягко возвращать мысли к медитации. Закройте глаза и представляйте то, чего вам хочется в данный момент: отдых, здоровое тело, внутреннюю поддержку.
Если вы начнете уделять практике 10—15 минут ежедневно, то вскоре обнаружите, что стали быстрее засыпать, а в течение дня чувствовать себя активнее и бодрее.