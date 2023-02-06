Как чеснок поможет вам похудеть

Люди давно начали использовать чеснок, чтобы избавиться от гипертонии, атеросклероза, снизить уровень холестерина в крови. Также чеснок способствует избавлению от лишнего веса. Об этом говорит диетолог Мирна аль-Фати.

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Если в течение определённого количества времени есть чеснок и сочетать это с занятиями спортом и с диетой, то это поможет быстрее снизить вес. Объясняется это тем, что вещества, входящие в состав чеснока, ускоряют обмен веществ.

Известно также, что чеснок положительно влияет на кожу и замедляет её старение.

Чеснок в целом способен снизить аппетит и содержит мало калорий. За счёт этого он способствует похудению. Кроме того, этот продукт выводит из организма токсины.

Научные исследования показывают, что чеснок связан со снижением веса и сжиганием жира (особенно в области талии и бёдер) благодаря тому, что в нём содержится аллицин.