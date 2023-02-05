Тренер дала советы по прокачке ягодиц

Фитнес-тренер Викки Хилл дала рекомендации по прокачке ягодиц. Ее слова приводит Daily Mail.

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Эксперт посоветовала добавить в тренировку сложные упражнения, которые задействуют сразу несколько групп мышц. Так, Хилл отметила полезность приседаний, при которых работают ягодичные и икроножные мышцы, а также квадрицепсы. Она добавила, что при этом важно выполнять упражнения правильно, а не гнаться за количеством повторений.

Хилл рассказала, что для получения идеальных ягодиц нужно постоянно усложнять упражнения. Она рекомендует увеличивать количество повторений и вес отягощений. Тренер подчеркнула, что так же важно не пропускать занятия и повторять их на протяжении 8-12 недель.

Заключительный совет Хилл — устраивать дни отдыха от нагрузки. По ее словам, необязательно тренироваться каждый день.

«На самом деле дни отдыха, когда вы уделяете больше внимания диете, гидратации и сну, — вот где происходит настоящее волшебство с точки зрения изменений», — поделилась специалист.