Названы способы вернуть женскую сексуальную активность

Контроль уровня гормонов и работы щитовидной железы помогают наладить сексуальную жизнь в случае снижения либидо. Об этом изданию Cosmopolitan рассказал сексопатолог Даниэль Беннет.

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Беннет объяснил, что существует всего четыре причины, по которым женское либидо может снижаться, и назвал способы вернуть сексуальную активность. По его словам, низкое либидо могут вызвать физические, гормональные и психологические проблемы, а также проблемы в отношениях.

Если с медицинской стороны все в порядке, следует разобраться в себе, отметил Беннет. Он порекомендовал первым делом позаботиться о своем теле, наладить режим питания и сна. Также он посоветовал исследовать свое тело и понять, какие прикосновения находят отклик.