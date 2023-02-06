Почему здоровое питание может навредить здоровью

По словам психиатра Хидэки Вада, именно из-за ограничений в еде люди и чувствуют себя плохо. Многие вообще не понимают, что конкретно замедляет старение.

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В 75 лет у человека в некоторой степени ухудшается здоровье: и физическое, и умственное. Также у него становится меньше энергии. Однако сейчас в 75 лет у людей здоровье в целом более крепкое, чем раньше.

Тем не менее избежать старения и смерти люди не способны. Сначала человеку становится тяжело передвигаться самостоятельно, потом возникают сложности с дефекацией и мочеиспусканием, а затем - с принятием пищи. Существует и большой риск развития старческого слабоумия.

Хотя есть и правильные рекомендации, связанные со здоровым образом жизни, стресс от следования им может сильнее навредить здоровью, чем их несоблюдение. К примеру, в качестве физической активности могут быть полезны прогулки. Однако если вы не хотите гулять, то и заставлять себя не нужно.

Кроме того, повышенное давление для пожилых людей - это в целом нормальное явление. И заниматься тем, что им нравится, они могут, несмотря на него.

По мнению специалиста, пожилые обязательно должны употреблять больше мяса. Дело в том, что при недостатке белка у стариков дряхлеют мышцы, а тело становится более хрупким. Поэтому мышцы и мозг ослабевают. Кроме того, кожа у любителей мясного лучше и сами они выглядят моложе.

Мяса нужно съедать как минимум 100 г в день. Но если не можете, то вместо него употребляйте яйца, йогурт или молоко.