Названы мешающие похудению напитки

Алкогольные напитки мешают похудению, предупредил кондитер и специалист по питанию Дмитрий Дюран. Причины этого он назвал в беседе с «Лентой.ру».

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По словам Дюрана, многие верят в миф, что к набору веса ведут только слабоалкогольные напитки, такие как шампанское или пиво. На самом же деле, чем крепче алкоголь, тем больше в нем калорий. «Полезных алкогольных напитков, как и напитков, способствующих похудению, не существует», — заявил он.

Собеседник «Ленты.ру» объяснил, что организм воспринимает спиртные напитки как токсины и начинает бороться с ними. Получается, что заниматься расщеплением липидов организму попросту некогда. В результате они оседают в проблемных зонах в виде лишних килограммов.

Кроме того, добавил Дюран, прием алкоголя приводит к нарушению лимфотока и задержке жидкости. Именно поэтому по утрам после употребления алкоголя люди сталкиваются с отеками лица и конечностей.

Специалист по питанию признал, что к алкоголю, как и к другим продуктам питания, можно применять систему подсчета калорий. Однако это, по его мнению, бесполезно, поскольку вечеринки с алкоголем, как правило, приводят к отклонению от ежедневной нормы. Отработать же лишние калории в спортзале на следующий день вряд ли получится из-за похмелья.