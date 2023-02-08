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7 минут назад

Диетолог назвала лучший продукт для похудения

Вечерняя Москваиещё 1

Диетолог Мирна-аль-Фати сообщила, что ежедневное употребление чеснока снижает аппетит и помогает избавиться от лишнего веса. Она отметила, что в этом продукте содержится аллицитин, который ускоряет процесс жиросжигания.

Диетолог назвала лучший продукт для похудения
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Чеснок снижает аппетит и является низкокалорийным продуктом, что также способствует похудению. Он помогает выводить токсины из организма, накапливающиеся в пищеварительной системе, — пояснила специалист.

Диетолог добавила, что употребление чеснока нужно сочетать с физическими нагрузками. Ведь без занятий спортом избавиться от лишних килограммов не получится, сообщается на портале Sayidaty.

Здоровье,
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