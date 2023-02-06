Чем на самом деле грозит переохлаждение стоп

Держи голову в холоде, а ноги в тепле. Эту поговорку знают почти все, но почему так важно не допустить переохлаждения стоп? Специалисты считают, что беречь стопы, носить зимой теплые носочки и обувь особенно важно для женщин. Из-за особенностей строения организма и баланса гормонов именно у девушек ноги больше склонны к переохлаждению.

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А это может привести к серьезным последствиям. Самый распространенный — простуда и прочие респираторные заболевания. Дело в том, что в легких каждого человека содержат условно патогенные бактерии, они не мешают нормальной жизни, но при переохлаждении микроорганизмы начинают активно размножаться, вызывая все симптомы ОРЗ, а иногда даже приводят к пневмонии.

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Переохлаждение стоп быстро приводит к заболеваниям мочеполовой системы. Многим девушкам знакома ситуация: после долгой зимней прогулки дома настигает цистит или боли в почках.

Влияет тепло ног и на активность: если в ночное время у вас замерзают стопы, то весь день вы будете чувствовать себя рассеянной и подавленной. Дело в том, что мозг реагирует на сигнал ног и пытается регулировать теплообмен. Организм не отдыхает, а утром вы просыпаетесь разбитой. Если ситуация происходит регулярно, то день за днем вы начинаете чувствовать себя уставшей и не выспавшейся.

В результате охлаждения, может произойти проникновение в организм инфекции, поражающей суставы, что зачастую приводит к артриту и боли в коленях.

Кроме того, замерзшие ноги во время секса тормозят ток крови в половых органах и мешают женщине получить оргазм. Именно поэтому сексологи рекомендуют девушкам попробовать близость в теплых носочках.

Как согреть замерзшие ноги