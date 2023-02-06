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1 час назад

Чем на самом деле грозит переохлаждение стоп

WomanHit.ru

Держи голову в холоде, а ноги в тепле. Эту поговорку знают почти все, но почему так важно не допустить переохлаждения стоп? Специалисты считают, что беречь стопы, носить зимой теплые носочки и обувь особенно важно для женщин. Из-за особенностей строения организма и баланса гормонов именно у девушек ноги больше склонны к переохлаждению.

Чем на самом деле грозит переохлаждение стоп
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

А это может привести к серьезным последствиям. Самый распространенный — простуда и прочие респираторные заболевания. Дело в том, что в легких каждого человека содержат условно патогенные бактерии, они не мешают нормальной жизни, но при переохлаждении микроорганизмы начинают активно размножаться, вызывая все симптомы ОРЗ, а иногда даже приводят к пневмонии.

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Переохлаждение стоп быстро приводит к заболеваниям мочеполовой системы. Многим девушкам знакома ситуация: после долгой зимней прогулки дома настигает цистит или боли в почках.

Влияет тепло ног и на активность: если в ночное время у вас замерзают стопы, то весь день вы будете чувствовать себя рассеянной и подавленной. Дело в том, что мозг реагирует на сигнал ног и пытается регулировать теплообмен. Организм не отдыхает, а утром вы просыпаетесь разбитой. Если ситуация происходит регулярно, то день за днем вы начинаете чувствовать себя уставшей и не выспавшейся.

В результате охлаждения, может произойти проникновение в организм инфекции, поражающей суставы, что зачастую приводит к артриту и боли в коленях.

Кроме того, замерзшие ноги во время секса тормозят ток крови в половых органах и мешают женщине получить оргазм. Именно поэтому сексологи рекомендуют девушкам попробовать близость в теплых носочках.

Как согреть замерзшие ноги

  • Приобретите массажный крем с согревающим эффектом. Наносите его на стопы, когда чувствуете, что замерзли.
  • Дома носите натуральные шерстяные носочки, немного колючие. Именно такие способны согреть стопы и помочь кровообращению.
  • Утеплите стельки зимней обуви, а на работе снимайте ее и переобувайтесь. За 8 часов ботинки успеют высохнуть и не вызовут переохлаждения вечером.
  • Выполняйте небольшую гимнастику для стоп каждые пару часов: встряхивайте ногами, поджимайте и вытягивайте пальцы, вращайте голенью и стопами.
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