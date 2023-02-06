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35 минут назад

Инструктор по медитации дал советы новичкам

Вечерняя Москва

Начинать медитировать непросто, если сразу ставить себе непосильные задачи. При этом выделять на практику 5–10 минут, занимаясь обыденными делами, может каждый. Об этом рассказал инструктор по медитации Семен Калинников.

Инструктор по медитации дал советы новичкам
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Если человек по утрам делает зарядку, то специалист рекомендует совместить ее с медитацией. Для этого достаточно полностью сосредоточиться на каждом упражнении и ощущениях в теле.

Если спорт по утрам отсутствует, то медитировать можно во время приема душа или умывания. В этих случаях важно сосредоточиться на каждом действии и ощущении: на запахе зубной пасты, на температуре воды, на приятных ощущениях в лице и теле.

При медитации важно не анализировать окружающий мир и не поддаваться негативным мыслям.

Для ежедневной медитации можно создать плейлист из 3–5 любимых песен и полностью погрузиться в музыку, проговаривая слова и проигрывая мелодии у себя в голове, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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