Инструктор по медитации дал советы новичкам

Начинать медитировать непросто, если сразу ставить себе непосильные задачи. При этом выделять на практику 5–10 минут, занимаясь обыденными делами, может каждый. Об этом рассказал инструктор по медитации Семен Калинников.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Если человек по утрам делает зарядку, то специалист рекомендует совместить ее с медитацией. Для этого достаточно полностью сосредоточиться на каждом упражнении и ощущениях в теле.

Если спорт по утрам отсутствует, то медитировать можно во время приема душа или умывания. В этих случаях важно сосредоточиться на каждом действии и ощущении: на запахе зубной пасты, на температуре воды, на приятных ощущениях в лице и теле.

При медитации важно не анализировать окружающий мир и не поддаваться негативным мыслям.