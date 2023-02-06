Ученые подсчитали, сколько калорий человек тратит на уборку кухни

Клининговая компания Великобритании Homeaglow провела исследование и обнаружила, что во время часовой уборки кухни человек тратит больше калорий, чем на занятиях танцами или наведении порядка в любой другой комнате. Результатами исследования специалисты поделились с новостным порталом DailyMail.

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В работе приняли участие 10 профессиональных уборщиков, каждый из которых должен был убрать 5 домов. Всем испытуемым предоставили часы, которые измеряли уровень потраченных калорий.

Как оказалось, уборка кухни сжигает в среднем 276 калорий, ванной — 173, а спальни — всего 154. В это же время 50 минут занятий танцами помогают сжечь 219 калорий, а часовая поездка на велосипеде – 292.