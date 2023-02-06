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1 час назад

Диетолог рассказал, во сколько надо ужинать, чтобы снизить вес

Секрет Фирмы

Стереотип о том, что худеющие не должны есть после 6 вечера, плотно засел в головах многих. Но действительно ли работает это правило? Диетолог и автор популярных книг для желающих похудеть Майкл Мосли подтвердил, что желающие сбросить лишние килограммы должны прекращать есть в определённое время. По его словам, такой подход помогает организму эффективно расходовать калории.

Диетолог рассказал, во сколько надо ужинать, чтобы снизить вес
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Мосли призывает ужинать до 8 часов вечера, а после уже держать рот закрытым или хотя бы не есть ничего калорийного. Он объяснил, что отсутствие перекусов с 8 вечера и до завтрака увеличивает время, в течение которого тело сжигает жир. Продукты, которые вы съедаете незадолго до сна, задерживаются в организме и мешают сбрасывать вес, сказал он.

«Если ужин сместить на более позднее время, еда буквально зависнет в вашем организме», — отметил эксперт.

Кстати, диетолог советует не отказываться от ужина. По его словам, вечерний приём пищи должен составлять 30% от дневного рациона. Мосли напомнил, что при голодании организм активно производит гормон стресса кортизол, который, в свою очередь, заставляет запасать жир. Поэтому отказ от еды не поможет похудеть. На ужин лучше есть лёгкую белковую еду — рыбу, тушёную курицу и овощные салаты.

Здоровье,Майкл Мосли,
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