Диетолог рассказал, во сколько надо ужинать, чтобы снизить вес

Стереотип о том, что худеющие не должны есть после 6 вечера, плотно засел в головах многих. Но действительно ли работает это правило? Диетолог и автор популярных книг для желающих похудеть Майкл Мосли подтвердил, что желающие сбросить лишние килограммы должны прекращать есть в определённое время. По его словам, такой подход помогает организму эффективно расходовать калории.

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Мосли призывает ужинать до 8 часов вечера, а после уже держать рот закрытым или хотя бы не есть ничего калорийного. Он объяснил, что отсутствие перекусов с 8 вечера и до завтрака увеличивает время, в течение которого тело сжигает жир. Продукты, которые вы съедаете незадолго до сна, задерживаются в организме и мешают сбрасывать вес, сказал он.

«Если ужин сместить на более позднее время, еда буквально зависнет в вашем организме», — отметил эксперт.