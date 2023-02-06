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32 минуты назад

Сомнолог назвала простые советы, которые помогут просыпаться раньше

Москва24

Для бодрого пробуждения россиянам необходимо сразу после сна включать свет, а в летнее время – раскрывать занавески. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-сомнолога Софию Черкасову.

Сомнолог назвала советы, которые помогут просыпаться раньше
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По мнению эксперта, свет воздействует на сетчатку глаза и подавляет выработку мелатонина. Таким образом система бодрствования организма активизируется быстрей.

Также, чтобы быстрее проснуться и начать свой день, можно сделать легкую зарядку.

"Когда сокращаются поперечно-полосатые мышцы, мы движемся, значит, бодрствуем. Это сигнал, что организму пора включаться. Для этого не нужно ходить в спортзал, а достаточно просто 10-минутной зарядки", – отметила Черкасова.

Еще врач-сомнолог советует обязательно утром позавтракать. Прием пищи запускает функции ЖКТ, а от этого просыпается весь организм. Если с утра нет аппетита, то нужно выпить хотя бы чашку чая или стакан воды.

Здоровье,
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