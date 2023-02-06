Сомнолог назвала советы, которые помогут просыпаться раньше

Для бодрого пробуждения россиянам необходимо сразу после сна включать свет, а в летнее время – раскрывать занавески. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-сомнолога Софию Черкасову.

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По мнению эксперта, свет воздействует на сетчатку глаза и подавляет выработку мелатонина. Таким образом система бодрствования организма активизируется быстрей.

Также, чтобы быстрее проснуться и начать свой день, можно сделать легкую зарядку.

"Когда сокращаются поперечно-полосатые мышцы, мы движемся, значит, бодрствуем. Это сигнал, что организму пора включаться. Для этого не нужно ходить в спортзал, а достаточно просто 10-минутной зарядки", – отметила Черкасова.