3 возможные причины, почему вы набираете вес быстрее подруг

Борьба с лишним весом — большая проблема для многих женщин. Еще обиднее, если подруги уже через пару месяцев посещения спортзала, выглядят почти как модели с обложек. В чем же может скрываться причина ваших трудностей с созданием фигуры мечты? Мы решили прояснить этот момент.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Вы слишком мало спите

Отсутствие сна может быть очень серьезным препятствием, даже если вы можете похвастаться достаточной физической нагрузкой. Причем ученые успели доказать, что чем меньше времени мы отводим на сон, тем шире становится объем нашей талии. Неприятно, правда? На сон рекомендуется выделять не менее 7 часов в сутки. Только при таком раскладе можно заставить организм работать без сбоев, и быстрее сжигать ненужное. Постарайтесь пересмотреть свой режим.

Вы уделяете слишком много внимания диетам

Естественно, если вы планируете похудеть, без коррекции питания здесь не обойтись. Но строгие и жесткие диеты, скорее, принесут больше проблем, чем пользы. Чем жестче диета, тем больше стресса испытывает организм, а как вы знаете, организм в стрессе начинает накапливать массу, а не избавляться от лишнего. При этом всегда есть риск нанести огромный вред органам, например, желудку. Попробуйте разумно скорректировать питание, чтобы вы получали все необходимые элементы, и при этом не «насиловали» организм.

Вы легко поддаетесь соблазнам