5 лайфхаков, защищающих мозг от возрастных изменений

Возрастные изменения не всегда связаны с генетикой. Часто они являются следствием образа жизни.

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"Вы можете подумать, что болезнь Альцгеймера заложена в генах, но это неверно; менее одного из ста диагнозов болезни Альцгеймера связаны с генами", — утверждает невролог Александра Алехина.

По её мнению, возрастные изменения в мозге начинаются из-за деструктивных привычек. Но этот процесс можно предотвратить:

Меньше сахара

Сократите потребление сладостей, сахара и быстрых углеводов (пшеничный хлеб, макароны, рис). Такая пища значительно повышает уровень сахара в крови, что крайне неполезно для людей моложе 35 лет — углеводистая пища повышает для них риск дальнейших изменений в работе мозга на 15%.

Рыбий жир в рационе рыба

Британские учёные свидетельствуют о том, что у тех, кто принимал добавки с рыбьим жиром, риск возникновения старческой деменции снижался на 7%.

Витамины группы В

Они активизируют мозговую деятельность. Витамины B "живут" в печени, тунце, лососе, злаках, молоке.

Здоровый сон

Важно высыпаться, чтобы мозг был "отдохнувшим". Пяти часов для сна мало, а сон свыше 9 часов — чрезмерный. Идеальная продолжительность ночного отдыха — 8 часов.

Витамины "с грядки"