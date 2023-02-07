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3 часа назад

Могут ли гормональные препараты при климаксе вызвать рак

Секрет Фирмы

Наступление менопаузы или климакса — важный этап в жизни женщины. В это время некоторые решают укрепить своё здоровье различными способами, включая гормональные препараты. Но есть и те, кто боится этих таблеток как огня, ведь «подруга подруги сказала», что эти пилюли точно вызывают онкологию, даже если нет предрасположенности. Так ли это?

Могут ли гормональные препараты при климаксе вызвать рак
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Врач акушер-гинеколог Наталья Боженко расставила всё по полочкам.

«Гормонофобия — состояние, характерное для многих, причём не только пациентов, но и врачей. К счастью, эти страхи далеко не всегда оправданны», — заявила медик «Доктору Питеру».

Пациенток, которым советуют принимать гормональные препараты, волнует, не будет ли увеличиваться масса тела, не случится ли инсульта, инфаркта, проблем с печенью, кожных реакций, онкологических заболеваний.

Очень часто спрашивают и о возможном влиянии гормональных препаратов на здоровье молочных желёз. Так вот. Для хорошего врача безопасность и здоровье пациента стоят на первом месте. Поэтому специалист обязательно должен оценить все возможные риски для каждой конкретной женщины, а не руководствоваться тактикой «всем помогало — и вам поможет».

«Ещё в 90-е годы ХХ века проводилось большое исследование Womens Health Initiative с участием тысяч женщин, данные которого свидетельствуют о том, что риск рака молочной железы не повышается при использовании стандартной гормональной терапии в течение 5–7 лет. Повышение риска отмечалось при применении определённых лекарственных форм, которые не зарегистрированы в России», — рассказала Боженко.

Так что за десятилетия была доказана эффективность и безопасность препаратов при правильном их выборе и регулярном наблюдении. Да и в целом при назначении гормональной терапии врач даёт рекомендации, направляет на обследование, что помогает вовремя выявить и решить проблемы. Кстати, для справки. Постоянный стресс, неважная экология, курение, не всегда правильное питание могут не только привести к нервным расстройствам, но и ускорить наступление менопаузы у женщин.

Здоровье,
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