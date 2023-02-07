Могут ли гормональные препараты при климаксе вызвать рак

Наступление менопаузы или климакса — важный этап в жизни женщины. В это время некоторые решают укрепить своё здоровье различными способами, включая гормональные препараты. Но есть и те, кто боится этих таблеток как огня, ведь «подруга подруги сказала», что эти пилюли точно вызывают онкологию, даже если нет предрасположенности. Так ли это?

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Врач акушер-гинеколог Наталья Боженко расставила всё по полочкам.

«Гормонофобия — состояние, характерное для многих, причём не только пациентов, но и врачей. К счастью, эти страхи далеко не всегда оправданны», — заявила медик «Доктору Питеру».

Пациенток, которым советуют принимать гормональные препараты, волнует, не будет ли увеличиваться масса тела, не случится ли инсульта, инфаркта, проблем с печенью, кожных реакций, онкологических заболеваний.

Очень часто спрашивают и о возможном влиянии гормональных препаратов на здоровье молочных желёз. Так вот. Для хорошего врача безопасность и здоровье пациента стоят на первом месте. Поэтому специалист обязательно должен оценить все возможные риски для каждой конкретной женщины, а не руководствоваться тактикой «всем помогало — и вам поможет».

«Ещё в 90-е годы ХХ века проводилось большое исследование Womens Health Initiative с участием тысяч женщин, данные которого свидетельствуют о том, что риск рака молочной железы не повышается при использовании стандартной гормональной терапии в течение 5–7 лет. Повышение риска отмечалось при применении определённых лекарственных форм, которые не зарегистрированы в России», — рассказала Боженко.