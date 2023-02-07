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3 часа назад

7 советов, которые помогут сбросить несколько килограммов

Ferra.ru

Если вы собираетесь сбросить 4,5-5 кг для какого-то важного события или для поддержания здоровья, то вам точно помогут эти рекомендации экспертов.

7 советов, которые помогут сбросить несколько килограммов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалисты в области питания поделились своими секретами успешного похудения на 4,5-5 кг. Вам нужно лишь немного изменить повседневные привычки.

Увеличьте количество потребляемого белка. Данные The Nutrition Twins показывают, что белок является лучшим веществом, если вы хотите долгое время оставаться сытым и избежать переедания. Кроме того, благодаря белку поддерживается стабильный уровень сахара в крови, поэтому вы не страдаете от резких скачков и спадов энергии. Старайтесь есть минимум 20 г белка за один приём пищи.

Перелейте растительное масло в бутылку с распылителем. Это позволит вам избежать лишних калорий. Так, в каждой столовой ложке масла содержится 120 дополнительных калорий.

С утра делайте зарядку. И лучше делать это сразу же после пробуждения: так вы точно не станете откладывать тренировку в течение дня.

Ешьте овощи перед основным приёмом пищи. Это даст возможность вам обуздать аппетит и снизить вес. В результате вы станете есть меньше тяжёлой пищи, получите фитонутриенты, витамины, клетчатку. Главное - не добавляйте к овощам заправки или калорийное масло.

Ведите дневник питания. Научные исследования показывают, что те, кто записывает, что они едят, теряют веса в два раза больше тех, кто не делает этого.

Для придания вкуса блюдам используйте лайм или лимон. Это один из лучших способов замены соли и калорийных приправ.

При каждом приёме пищи оставляйте последние четыре кусочка. Благодаря этому вы за один приём пищи будете потреблять на 100 калорий меньше, а в день - на 400 калорий меньше.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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